Det svenska damlandslaget är mitt inne i kvalet till VM 2027.

I dag, måndag, ställs man mot Danmark på hemmaplan i Göteborg.

Det svenska damlandslagets kval till VM 2027 i Brasilien har gått in i sin andra samling med två matcher. I den första samlingen ställdes man först mot Italien på bortaplan, och vann med 1-0, innan man reste till Serbien och spelade 0-0 i vad som anses vara något av ett misslyckande.

Nu har det blivit dags för VM-kvalets tredje match, och den första hemma i Sverige. Den spelas mot grannlandet Danmark på Gamla Ullevi i Göteborg och har avspark klockan 19.00 i dag, tisdag.

Arena: Gamla Ullevi, Göteborg .

. Datum: 14 april 2026

Avsparkstid: 19.00

Streamingplattform: SVT Play (SVT 2)

Var kan jag streama VM-kvalmatchen mellan Sverige och Danmark?

SVT äger rättigheterna och sänder Sveriges VM-kval till mästerskapet 2027.

På SVT kan du streama hela Sveriges kval till VM 2027 – helt gratis. Landslagsmatcherna går delvis att se via SVT Play men även via linjär-tv, i detta fall SVT2. Matchen mot Danmark går även att se via Telia och deras plattform Telia Play, då behöver du ha ett konto för att få tillgång till sändningen.

Sändningen inför matchen mot Danmark tar sin början klockan 18.30.

Sverige mot Danmark – vad kan man förvänta sig?

Efter de två första VM-kvalmatcherna har det svenska damlandslaget tagit fyra av sex möjliga poäng. Det innebär att man befinner sig på en delad förstaplats i grupp A1, tillsammans med dagens motståndare Danmark. De inledde sitt VM-kval med att besegra Serbien med 3-1 hemma för att sedan resa till Italien och spela 1-1. Däremot har de gjort ett mål mer än Sverige och toppar därför gruppen i skrivande stund.

För att säkra en direktplats i VM 2027 behöver Sverige vinna sin kvalgrupp före Serbien, Danmark och Italien. Skulle man inte vinna sin grupp kommer man att ta sig till ett playoff där man spelar ett slutspel för att ha chans att ta sig till VM. Där kommer Sverige att gå in som seedade i det fall att det blir aktuellt.

En stor snackis inför den pågående samlingen har varit kaptenerna Kosovare Asllani och Nathalie Björns skador. I deras frånvaro har det spekulerats mycket kring vem som kommer att bära bindeln mot Danmark. För några dagar sedan meddelade förbundskapten Tony Gustavsson att det kommer att bli Stina Blackstenius, i det fall att Arsenal-spelaren startar matchen.

