Gerhardsson besked inför avgörandet: ”Alla är tillgängliga”

Imorgon tar Sverige mot Danmark i gruppfinalen av Nations League.

Då kommer förbundskaptenen med ett glädjebesked dagen innan match.

– De som stod utanför truppen senast, alla de är tillgängliga, säger Gerhardsson till Fotbollskanalen.





Under fredagens gästade Sverige Italien i Nations League – och spelade 0-0. Detta innebär att Blågult har gruppsegern i egna händer när man tar emot Danmark under tisdagen.



Till den matchen kommer man också, till skillnad från den i fredags, att komma med full trupp. Detta då de tre Arsenal-spelarna Stina Blackstenius, Amanda Ilestedt och Lina Hurtig är tillbaka sjukdom och nu redo för gruppfinal.



– De som stod utanför truppen senast, alla de är tillgängliga, säger Peter Gerhardsson till Fotbollskanalen.



Inför morgondagens match är förutsättningarna glasklara. Sverige behöver kryssa eller vinna för att säkra gruppseger, medan en förlust innebär att Danmark kniper förstaplatsen.



– Nations Legaue har varit bökigt kan jag säga. Det är väldigt speciella förutsättningar. Det är en tävling vi spelar, men någonstans finns också EM och inga träningslandskamper sedan Filippinerna under VM. Att bli bland de fyra bästa i Nations League är ju ett jättebra läge, menar Gerhardsson.



– Vi har vetat att det skulle räcka med oavgjort mot Italien och Danmark för att gå vidare. Men jag vet inte hur bra koll spelarna har haft på det, vi pratade inte om det innan Italienmatchen. Inte nog med att man vill se spelare och vinna matcher så är det också den här delen i det. I morgon är det ingen hemlighet för någon (att det räcker med kryss), avslutar förbundskaptenen.



Matchen mellan Sverige och Danmark har avspark klockan 19.30.