Svenska U23-landslaget besegrade Italien

I fredags lyckades inte det svenska damlandslaget få hål på Italiens dito.

Tre dagar senare ställdes de två nationernas U23-landslag mot varandra.

Då gick Blågult segrande med uddamålet, efter att Matilda Vinberg gjort matchens enda mål.

Under fredagens gästade Sverige Italien i Nations League – och spelade 0-0. Detta innebär att Blågult har gruppsegern i egna händer när man tar emot Danmark under tisdagen.



Idag, måndag, gjorde de två ländernas U23-landslag upp i en träningsmatch på Stadio Risto Il Noce i Italien.



Då skulle den första halvleken slutta mållös, innan Matilda Vinberg slog in matchens enda mål på straff i den 61:a minuten.



Sveriges startelva:



Hjern; Wijk, Reidy, Junttila Nelhage, Selerud – Kristell, Eriksson, Cato – Duljan, Leidhammar, Vinberg.



Inbytta: Bergström, Akgün, Pelgander, Kapocs, Renmark, Nildén, Andersson.

