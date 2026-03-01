Landslagets bakslag: Stjärnan lämnar samlingen

Stina Blackstenius, 30, lämnar damlandslagets samling.

30-åringen kommer inte ersättas.

Foto: Bildbyrån

På tisdag sen 3 mars ställs Sverige mot Italien i VM-kvalet. Tony Gustavsson tog ut sin trupp för några veckor sedan och då sakandes en hel del stora namn. Men nu åker Sverige på ännu ett bakslag.

Arsenals Stina Blackstenius lämnar samlingen. Damlandslaget meddelar under söndagen att stjärnan lämnar på grund av familjeskäl.

Samtidigt bekräftar landslaget att de inte kommer ersätta 30-åringen.



Sverige möter Serbien och Italien under denna samlingen.