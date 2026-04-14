Målskytt i debuten: ”Känsla av att jag skulle göra mål”

Mathilde Janzen gjorde mål i debuten för det svenska U23-landslaget.

Ytterbacken kände inför matchen att hon skulle bli målskytt

Mathilde Janzen valde under vintern att byta landslag, från Tyskland till Sverige. Kort därpå blev hon uttagen i det svenska U23-landslaget.

Under måndagen gjorde ytterbacken sin blågula debut mot Norge i en träningsmatch i spanska Pinatar. Hon tackade för förtroendet genom att skjuta segern till Sverige i den 90:e matchminuten.

– Jag hittade en bra lucka och sen var det bara att sätta dit den, säger Janzen när FotbollDirekt når henne på den spanska solkusten.

Janzen är inte särskilt förvånad att det blev fullträff mot Norge. Hon hade det på känn.

– Ibland får jag en känsla av att ”idag kommer jag göra mål”. Det händer inte ofta, men när jag väl får den känslan så brukar den stämma. Så det var kul att den stämde den här gången också, säger Janzen.

Varför fick du den känslan till den här matchen tror du?

– Jag vet inte, det är svårt att säga. Ibland får jag bara den magkänslan. Då är det bara att köra på.

Segern mot Norge innebär att Sverige kommer möta England i finalen av WU23 Friendlies på fredag. Trots att det är en vänskapsturnering väntar en pokal för den som vinner. Det har Mathilde Janzen tidigare erfarenhet av med sitt tidigare landslag.

– Förra året spelade jag turneringen jag med Tyskland och då vann vi en stor pokal. Så jag antar att den är samma i år, gissar hon.

Janzen har inte reflekterat speciellt mycket kring omställningen från det tyska landslaget till det svenska. I dagsläget njuter hon bara av att få representera blågult.

– Jag har inte tänkt så mycket på det. Just nu är det bara en stolthet att få dra på sig den blågula tröjan. Men det är svårt att jämföra. Jag trivs med laget och det var väldigt kul att spela mot Norge, menar hon.

Samtidigt som U23-laget håller till i Spanien spelar det svenska A-landslaget två avgörande kvalmatcher mot Danmark och Serbien.

Det har än så länge inte etablerats någon kontakt mellan Mathilde Janzen och förbundskaptenen Tony Gustavsson. Trots det har 21-åringen siktet inställt på A-landslaget.

– Det är dit man vill. Det är det man spelar matcher för, menar Janzen.