Janzens oväntade Blågult-samtal: ”Stod på Lindex vid kassan”

STOCKHOLM. Mathilde Janzen har bytt Tyskland mot Sverige och tagit plats i U23-landslagstruppen.

Uttagningen var hon förberedd på – efter ett oförberett samtal från förbundskapten Magnus Wikman.

– Han ringde mig i januari, jag stod på Lindex vid kassan, säger Janzen med ett skratt.

Foto: Bildbyrån/ Alamy/ Svenska Fotbollförbundet

Det har varit en vinter som inneburit väldigt mycket nytt för Mathilde Janzen.

21-åringen som gjort över 30 landskamper för Tysklands diverse ungdomslandslag bytte i slutet av januari landslag från Tyskland till Sverige. Bara några dagar senare blev nästa bytte klart för henne, detta då Hammarby värvade in henne från Kristianstads DFF.

I Hammarby har hon sedan dess fått en drömstart, inte minst då hon satte dit den avgörande straffen mot Sporting Lissabon i Europa Cup-kvartsfinalen förra veckan. I Blågult har det ännu inte blivit något framträdanden, men om bara en vecka kan det vara dags.

Magnus Wikman, förbundskapten för det svenska U23-landslaget, tog förra veckan ut sin landslagstrupp inför den kommande samlingen och i den truppen fanns Mathilde Janzen med.

21-åringen var förberedd på själva uttagningen efter samtal med Wikman, själva samtalet med förbundskaptenen var hon dock inte lika förberedd på.

– Han ringde mig i januari, jag stod på Lindex vid kassan. Jag hade inte lagt in numret, men så sa han direkt ”Det är Magnus här” och så fick jag gå undan där snabbt, säger hon med ett skratt

Janzen fortsätter:

– Jag fick ett jättebra intryck av honom och jag ser verkligen fram emot det första lägret, första matchen i Blågult. De senaste veckorna har handlat mycket om landslagsbytet och sedan när det väl blev aktuellt och bytet blev accepterat att Fifa så har det bara varit lättnad och sedan blir man såklart jätteglad och stolt när man blir kallad. Så jag ser fram emot de matcherna.

Under kommande landslagssamling ställs det Svenska U23-landslaget mot Belgien i den sista gruppspelsmatchen i WU23 Friendlies och därefter så väntar även en helt vanlig träningslandskamp mot Rumänien.