Nildén talar ut om tunga smällen

London City Lionesses körde över Tottenham i söndags och Amanda Nildén upplevde sin sämsta match för säsongen.

Nu öppnar landslagsstjärnan upp om den tunga matchen i England och lättnaden över att komma till landslaget.

– Man hade nästan blivit deprimerad där borta just nu, säger Nildén.

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Det var en tung helg i England för Amanda Nildén. Hennes Tottenham åkte på en 1–6 förlust i mötet med stjärnspäckade London City Lionesses.

– Vi vann inte första eller andra dueller och då åkte vi på ett tidigt baklängesmål, sen rullade det på. De är ju världsklass på alla positioner så det är tufft motstånd, men vi gjorde en riktig plattmatch och vår sämsta prestation i år. Det var jättetrist att det blev just den matchen, säger Amanda Nildén.

Smällen gör att landslagssamlingen inför det avgörande VM-kvaldubbelmötet mot Litauen kommer som en efterlängtad andningspaus.

– Det var skönt att byta miljö och kunna switcha om lite, för man hade nästan blivit deprimerad där borta just nu. Men det finns en riktig revanschkänsla. Det är måstematcher som vi vill vinna och alla kommer hit väldigt taggade från våra tidigare prestationer. Så det är bara positivt och kul att vara tillbaka efter en lång tid.

Överraskad av publiksiffrorna

När frågan om det sjunkande publikintresset i den engelska damfotbollen kommer på tal blir den svenska ytterbacken förvånad.

– Det visste jag inte ens om! Men jag tycker ändå att det har varit en ganska bra uppslutning på våra matcher, så det var tråkigt att höra. Min känsla har varit att det går framåt.

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Slår ifrån sig tränarkritiken

Samtidigt som förbundskapten Tony Gustavsson varit självkritisk kring att ledarstaben gått för fort fram med taktiska förändringar känner Nildén inte igen bilden av att det skulle vara problemet.

– Det är inte någon jättestor skillnad skulle jag säga. Skönt gäng, vi fokuserar på det vi ska göra och det har kommit ut bra information. Det var ju en ny tränare så man förväntade sig förändringar, men det är nog inte orsaken till att det inte har gått bra. Vi har bara inte fått ihop det allmänt. Vi måste göra det bättre och det kommer vi att göra nu, avslutar Nildén.

Bilden av en splittrad trupp slås därmed ifrån flera håll. Även landslagsmålvakten Jennifer Falk har varit inne på samma linje och förklarat att spelarna känner sig trygga i kommunikationen, trots tränarstabens självkritik kring de snabba förändringarna.

Sverige ställs mot Litauen på bortaplan under fredagskvällen med avspark klockan 18.05.

Reporter: Emil Annetorp