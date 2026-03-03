Vändningen: Blackstenius kan vara aktuell för spel mot Serbien

Stina Blackstenius, 30, lämnade samlingen.

Förbundskapten Tony Gustavsson säger att 30-åringen kan vara aktuell för spel på lördag.

– Den är fortfarande potentiell, säger Tony Gustavsson till Fotbollskanalen.

Stina Blackstenius lämnade damlandslaget samling innan avresan mot Italien. Detta på grund av familjeskäl och man valde att inte ersätta anfallaren.

– Just nu går mina omtankar till henne, för det handlar om annat än fotboll. Men i övrigt så funkar jag så att man får fokusera på det man har. Vi har lagt en väldigt tydlig plan kring hur vi ska starta mot Italien, säger förbundskapten Tony Gustavsson till Fotbollskanalen.

Förbundskaptenen stänger inga dörrar för att Blackstenius ska kunna återansluta och spela lördagens match mot Serbien.

– Den är fortfarande potentiell.

Damlandslaget påbörjar kampen mot VM i Brasilien 2027 i kväll när man möter Italien i VM-kvalet. I Sveriges grupp finns även Danmark och Serbien.