FD:s avslöjande bekräftat: Kiarash Livani tar över FC Stockholm

FotbollDirekts avslöjande är bekräftat.

Kiarash Livani är ny huvudtränare i FC Stockholm.

Han kommer närmast från Östersunds FK och ersätter Rikard Norling.



Tidigare i veckan kunde FD avslöja att Kiarash Livani är den som tar över FC Stockholm. Nu är det bekräftat.



FC Stockholm har nu landat i att Kiarash Livani, som senast ledde Östersunds FK, tar över efter Rikard Norling som lämnat för Örebro SK.

Livani har tidigare erfarenhet från flera svenska klubbar, bland annat Täby FK, IFK Haninge, Huddinge IF och Sandvikens IF innan han i oktober fick sparken från Östersunds FK.



Rekryteringen beskrivs som noggrant genomtänkt och tydligt kopplad till klubbens framtidsambitioner.

– I Kiarash Livani har vi valt en tränare som står för energi och tydlighet. Vi har följt Kia under lång tid och vet vad han står för, säger sportchef Stefan Elfver till klubbens hemsida.

– Han är hungrig, ambitiös och en vinnare som har erfarenhet av att vinna serier och som förstår vad division 1 kräver.

Elfver betonar också klubbens mål med tränarbytet:



– För oss handlar det om att utvecklas, ta ny energi in i laget och bygga något framåtlutat. Vi är övertygade om att Kia är rätt person att leda FC Stockholm i nästa fas.

För Livani själv är uppdraget både motiverande och personligt betydelsefullt.



– Jag har följt FC länge och imponerats av människorna i och runt klubben. Arbetet som ledning och tränare har lagt ner är helt fantastiskt och har byggt en stark grund, säger han och fortsätter:

– Som Stockholmskille är jag både stolt och motiverad att få vara med på den fortsatta resan. Jag vet vilka ambitioner klubben har och potentialen att ta sig hela vägen känns enorm.