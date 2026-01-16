Klart: FC Rosengård plockar in Alvaro Santos

Alvaro Santos har gjort klart med nytt jobb.

Den ex-allsvenske anfallaren tar plats i FC Rosengård 1917.

Han har anställts som assisterande tränare av klubben.

Foto: Bildbyrån

Den ex-allsvenske anfallaren Alvaro Santos, med förflutet i klubbar som Helsingborgs IF, Örgryte IS och Gais, är klar för ettan-klubben FC Rosengård 1917.

Han tar plats i Skåneklubbens ledarstab som assisterande tränare.

– På många sätt sluts cirkeln för mig nu. Att jag kan bidra på både danska och svenska i FC Rosengård är som en dröm som går i uppfyllelse för mig. Både Danmark och Sverige betyder väldigt mycket för mig, och här i FCR ska vi ta med det bästa från båda länderna. Jag tar med mig all min dedikation, all min kunskap och erfarenhet in i det här viktiga arbetet, säger Alvaro Santos via klubbens hemsida.

Tidigare i veckan kom beskedet att Svenska fotbollförbundet godkänner bolagiseringen av FC Rosengård och att Parken Sport & Entertainment tillsammans med Rosengårds största sponsor, Danir, kommer att etablera ett gemensamt ägande av klubben, tillsammans med Rosengård själva.