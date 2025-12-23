Klart: Björnson fortsätter karriären i Ettan-klubb

Love Björnson lämnar Mjällby AIF i förtid.

Den 21-årige anfallaren fortsätter nu karriären i Hässleholms IF, där han skrivit på ett långt kontrakt.



Under söndagen stod det klart att Love Björnson och Mjällby AIF gemensamt bryter kontraktet i förtid.



Nu har anfallaren presenterats som ny spelare i Ettan Södra-klubben Hässleholms IF.



Björnson har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2028.

21-åringen flyttades upp till Mjällbys seniortrupp inför säsongen 2023 och noterades då för tre inhopp i allsvenskan.



För att få mer speltid har han därefter varit utlånad under både 2024 och 2025. Den gångna säsongen inleddes i Lunds BK, där Björnson stod för två mål och fyra assist på 16 matcher i Ettan Södra. Under hösten fortsatte han på lån i Nosaby IF och svarade där för fem mål på elva matcher i division 2.