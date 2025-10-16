Klassiska klubben kan dra sig ur: ”Ohållbar”

Mallbacken dras med ekonomiska problem.

Nu vill den klassiska damallsvenska klubben dra sig ur elitettan.

– Den ekonomiska situationen är ohållbar, säger ordföranden Evelina Nilsson till P4 Värmland.

Foto: Bildbyrån

14 säsonger i damallsvenskan. Det har Mallbackens IF att luta sig tillbaka på. Trots den stora rutinen av spel i högstaligan hotas den klassiska klubben, som för närvarande är på elfteplats i elitettan, av ekonomiska problem.

Redan innan årets säsong är färdigspelad kan Mallbacken dra sig ur den svenska andraligan för spel i de lägre serier. Ett styrelseförslag, som medlemmarna ska ta ställning till den 8 november, har gjort gällande att Mallbacken lämnar elitettan och kliver ner en eller två divisioner.

– Intäkterna räcker inte till och den ekonomiska situationen är ohållbar, säger ordföranden Evelina Nilsson till P4 Värmland.

Mallbackens IF ligger en poäng från nedflyttningsstrecket med fyra omgångar kvar att spela.