Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klassiska klubben kan dra sig ur: ”Ohållbar”

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Mallbacken dras med ekonomiska problem.
Nu vill den klassiska damallsvenska klubben dra sig ur elitettan.
– Den ekonomiska situationen är ohållbar, säger ordföranden Evelina Nilsson till P4 Värmland.

250823 Mallbackens spelare jublar efter fotbollsmatchen i Elitettan mellan Elfsborg och Mallbacken den 23 augusti 2025 i Borås.
Foto: Bildbyrån

14 säsonger i damallsvenskan. Det har Mallbackens IF att luta sig tillbaka på. Trots den stora rutinen av spel i högstaligan hotas den klassiska klubben, som för närvarande är på elfteplats i elitettan, av ekonomiska problem.

Redan innan årets säsong är färdigspelad kan Mallbacken dra sig ur den svenska andraligan för spel i de lägre serier. Ett styrelseförslag, som medlemmarna ska ta ställning till den 8 november, har gjort gällande att Mallbacken lämnar elitettan och kliver ner en eller två divisioner.

– Intäkterna räcker inte till och den ekonomiska situationen är ohållbar, säger ordföranden Evelina Nilsson till P4 Värmland.

Mallbackens IF ligger en poäng från nedflyttningsstrecket med fyra omgångar kvar att spela.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt