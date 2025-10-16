Klassiska klubben kan dra sig ur: ”Ohållbar”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Mallbacken dras med ekonomiska problem.
Nu vill den klassiska damallsvenska klubben dra sig ur elitettan.
– Den ekonomiska situationen är ohållbar, säger ordföranden Evelina Nilsson till P4 Värmland.
14 säsonger i damallsvenskan. Det har Mallbackens IF att luta sig tillbaka på. Trots den stora rutinen av spel i högstaligan hotas den klassiska klubben, som för närvarande är på elfteplats i elitettan, av ekonomiska problem.
Redan innan årets säsong är färdigspelad kan Mallbacken dra sig ur den svenska andraligan för spel i de lägre serier. Ett styrelseförslag, som medlemmarna ska ta ställning till den 8 november, har gjort gällande att Mallbacken lämnar elitettan och kliver ner en eller två divisioner.
– Intäkterna räcker inte till och den ekonomiska situationen är ohållbar, säger ordföranden Evelina Nilsson till P4 Värmland.
Mallbackens IF ligger en poäng från nedflyttningsstrecket med fyra omgångar kvar att spela.
Den här artikeln handlar om: