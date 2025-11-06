Malmö FF föll mot Panathinaikos efter sent mål

Malmö FF föll mot Panathinaikos i Europa League.

Matchens enda mål kom i slutminutrarna.

Den slutade 0-1.



Malmö FF tog emot grekiska Panathinaikos på Eleda Stadion i den fjärde omgången av Europa League.



Inför matchen, som är en del av ligafasen, hade Malmö en inspelad poäng medan Panathinaikos stod på tre.



MFF jagade därmed sin första seger i kvällens drabbning.



Se mer om startelvorna här!



***

Malmö FF skapade matchens första halvläge. Bolin och Haksabanovic kombinerade fint på offensiv planhalva, men inlägget kunde målvakten plocka ned utan större problem.



Gästerna hamnade under hård press direkt och Malmö FF skapade flera tidiga målchanser. Skogmar fick ett bra läge inne i straffområdet, men fick inte riktigt kontroll påbollen. Kort därefter tog Rosengren sats och avlossade ett fint skott från distans som resulterade i hörna.

På den efterföljande hörnan var MFF mycket nära ett ledningsmål, men Lafont stod rätt placerad och lyckades rädda på mållinjen.



Panathinaikos växte in i matchen och tog över en del.



Efter frugt 20 minuter tilldelades gästerna straff efter att Busuladzic var i närkamp med Swiderski.



Fram klev han som nyss blev fälld. Ellborg läste straffen, väntade ut Swiderski och slängde sig åt rätt håll och räddade MFF från tidigt underläge.



Hemmalaget fick ett jätteläge när man kom 3 mot 1. Situationen kunde enkelt ha resulterat i 1–0, men istället valde Ekong ett märkligt och sent inspel mot Haksabanovic, vilket gjorde att chansen rann ut i sanden.



Kort innan paus var Pontus Jansson ytterst nära att få in bollen i mål. Busanello stod för ett inlägg via en frispark till en fri Jansson i straffområdet som nickade in bollen och där Lafont stod för en fin räddning.



Ställningen i halvtid var 0-0.



Hemmalaget kom ut starkt även i den andra halvleken precis som i den första.



I den 67:e minuten kom matchens bästa läge, förutom straffen när Tete avlossade ett skott som tog i ribban bakom Ellborg.



Med några minuter kvar av ordinarie speltid drabbades Malmö av en kalldusch när Duricic avlossade ett skott som styrdes av Duric och överlistade Ellborg helt. 1-0 till gästerna.



Trots en viss press från MFF:s håll i slutminutrarna lyckades man inte få in bollen i nät. De himmelsblå föll med 0-1.



För MFF:s del ser slutspelshoppet ut att vara borta efter att laget bara tagit en poäng på fyra matcher. Nästa uppgift blir en bortamatch mot Nottingham Forest om tre veckor.

***



Startelvor:



Malmö FF: Ellborg – Stryger, Jansson, Djuric, Busanello – Busuladzic, Rosengren, Skogmar – Ekong, Haksabanovic, Bolin

Panathinaikos: Lafont – Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos – Siopis, Chirivella – Tete, Djuricic, Zaroury – Swiderski



