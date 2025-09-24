Prenumerera

LIVE: Malmö FF – Ludogorets Razgrad

Malmö FF tar emot Ludogorets i Europa League-premiären.
Följ matchen LIVE på FotbollDirekt och chatta med vår reporter.

250601 Malmö FFs Johan Karlsson jublar med lagkamrater efter 1-0 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och Häcken den 1 juni 2025 i Malmö.
Foto: Bildbyrån

I kväll, onsdag, drar den nya Europa League-säsongen i gång för Malmö FF när den bulgariska storklubben Ludogorets Razgrad kommer på besök till Eleda stadion.

MFF åkte ur Champions League-kvalet efter fiaskot mot FC Köpenhamn, och tog sig till ligafasen av Europa League via playoff mot Sigma Olomouc.
Den regerande svenska mästaren kommer senast från en hemmaförlust mot Djurgården (0–1) i allsvenskan och placerar sig på sjätteplats i den svenska ligan efter 24 omgångar. Senast Malmö vann en ligamatch var mot Halmstads BK den 16 augusti.

Ludogorets tog sig till Europa League-spel via playoff-seger mot Shkendija från Nordmakedonien. Storklubben är regerande mästare i den bulgariska högstaligan, och ligger på tredjeplats efter åtta omgångar av denna säsong.
I Ludogorets spelar bland annat svenskduon Edvin Kurtulus och Joel Andersson.

Matchen startar klockan 21:00 under onsdagskvällen.

Malmö FF
2 Halvlek
1
2
PFC Ludogorets Razgrad
Lasse Berg Johnsen
( 78′)
Stanic
( 8′)
Erick Bile
( 24′)
7
Gabriel Busanello
8
Stanic
24
Erick Bile
43
Adrian Skogmar
45
Anders Christiansen
61
Son
78
Lasse Berg Johnsen
89
Caio Vidal
90
Naressi
Tor Sundberg
September 24, 2025 at 09:01 PM

Tuff avslutning på en till stor del välspelad match för Malmö FF. Jag tackar och bockar för visat intresse. Mina tre punkter finns snart att läsa på FotbollDirekt.se! 

Tor Sundberg
September 24, 2025 at 08:59 PM
Slut i Malmö.
Tor Sundberg
September 24, 2025 at 08:59 PM

96′ Robin Olsen kommer upp på frispark och skarvar vidare bollen, som slutar i ett inkast. 

Tor Sundberg
September 24, 2025 at 08:57 PM

95′ Nu har det gått någon minut sedan MFF var i offensivt straffområde.

Tor Sundberg
September 24, 2025 at 08:55 PM

93′ Robin Olsen räddar ett skott från Ivanov efter Ludogorets-kontring. Kort därefter täcker MFF-försvaret ut ett nytt skott till hörna.

Tor Sundberg
September 24, 2025 at 08:55 PM

92′ Otto Rosengren slår in frisparken som nickas bort av Joel Andersson.

Tor Sundberg
September 24, 2025 at 08:54 PM

91′ Taha Ali fixar en frispark, och Naressi varnas. 

Tor Sundberg
September 24, 2025 at 08:53 PM

90′ Fjärdedomaren annonserar sex minuters tilläggstid.

Tor Sundberg
September 24, 2025 at 08:51 PM

89′ Bortalagets Vidal tilldelas ett gult kort.

Tor Sundberg
September 24, 2025 at 08:49 PM

87′ Taha Ali spelar fram Otto Rosengren som kommer till avslut. Padt lyckas precis få grepp om bollen och undviker en retur från Vecchia från nära håll.

