Foto: Bildbyrån

I kväll, onsdag, drar den nya Europa League-säsongen i gång för Malmö FF när den bulgariska storklubben Ludogorets Razgrad kommer på besök till Eleda stadion.

MFF åkte ur Champions League-kvalet efter fiaskot mot FC Köpenhamn, och tog sig till ligafasen av Europa League via playoff mot Sigma Olomouc.

Den regerande svenska mästaren kommer senast från en hemmaförlust mot Djurgården (0–1) i allsvenskan och placerar sig på sjätteplats i den svenska ligan efter 24 omgångar. Senast Malmö vann en ligamatch var mot Halmstads BK den 16 augusti.

Ludogorets tog sig till Europa League-spel via playoff-seger mot Shkendija från Nordmakedonien. Storklubben är regerande mästare i den bulgariska högstaligan, och ligger på tredjeplats efter åtta omgångar av denna säsong.

I Ludogorets spelar bland annat svenskduon Edvin Kurtulus och Joel Andersson.

Matchen startar klockan 21:00 under onsdagskvällen.