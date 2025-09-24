LIVE: Malmö FF – Ludogorets Razgrad
Malmö FF tar emot Ludogorets i Europa League-premiären.
Följ matchen LIVE på FotbollDirekt och chatta med vår reporter.
I kväll, onsdag, drar den nya Europa League-säsongen i gång för Malmö FF när den bulgariska storklubben Ludogorets Razgrad kommer på besök till Eleda stadion.
MFF åkte ur Champions League-kvalet efter fiaskot mot FC Köpenhamn, och tog sig till ligafasen av Europa League via playoff mot Sigma Olomouc.
Den regerande svenska mästaren kommer senast från en hemmaförlust mot Djurgården (0–1) i allsvenskan och placerar sig på sjätteplats i den svenska ligan efter 24 omgångar. Senast Malmö vann en ligamatch var mot Halmstads BK den 16 augusti.
Ludogorets tog sig till Europa League-spel via playoff-seger mot Shkendija från Nordmakedonien. Storklubben är regerande mästare i den bulgariska högstaligan, och ligger på tredjeplats efter åtta omgångar av denna säsong.
I Ludogorets spelar bland annat svenskduon Edvin Kurtulus och Joel Andersson.
Matchen startar klockan 21:00 under onsdagskvällen.
Tuff avslutning på en till stor del välspelad match för Malmö FF. Jag tackar och bockar för visat intresse. Mina tre punkter finns snart att läsa på FotbollDirekt.se!
96′ Robin Olsen kommer upp på frispark och skarvar vidare bollen, som slutar i ett inkast.
95′ Nu har det gått någon minut sedan MFF var i offensivt straffområde.
93′ Robin Olsen räddar ett skott från Ivanov efter Ludogorets-kontring. Kort därefter täcker MFF-försvaret ut ett nytt skott till hörna.
92′ Otto Rosengren slår in frisparken som nickas bort av Joel Andersson.
91′ Taha Ali fixar en frispark, och Naressi varnas.
90′ Fjärdedomaren annonserar sex minuters tilläggstid.
89′ Bortalagets Vidal tilldelas ett gult kort.
87′ Taha Ali spelar fram Otto Rosengren som kommer till avslut. Padt lyckas precis få grepp om bollen och undviker en retur från Vecchia från nära håll.
