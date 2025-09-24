Mardrömsstart för Malmö – efter VAR-straff

Malmö FF tar emot Ludogorets i Europa League-premiären.

Då har bortalaget tagit ledningen.

Detta efter en straffspark dömd efter VAR-granskning.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen drog den nya Europa League-säsongen i gång för Malmö FF när den bulgariska storklubben Ludogorets Razgrad kom på besök till Eleda stadion.

Där inledde de Himmelsblå bra och skapade två chanser under de första fem minuterna.

Därefter skulle man precis slå en hörnspark men fick avvakta då domaren lyssnade till sitt VAR-rum. De hade nämligen funnit en potentiell straffsituation i anfallet innan, vid MFF:s box.

Detta då Gabriel Busanello gjort ner Edvin Kurtulus och, efter domarens granskning vid skärmen, dragit på sig en straffspark.

Den tog Stanic hand om och lyckades överlista Robin Olsen. Således var ställningen 0-1 till bortalaget.

Matchen pågår, följ den här!



