MFF:s besked: Jansson fick hjärnskakning

Pontus Jansson tvingades utgå tidigt i Europa League-matchen.

Nu står det klart att mittbacken drabbats av en hjärnskakning.

”Kommer genomgå rehabilitering enligt protokoll”, skriver MFF.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigt i Malmö FF:s Europa League-förlust mot Viktoria Plzen i går, torsdag, som olyckan var framme för Pontus Jansson, 34, MFF-mittbacken fick en smäll mot huvudet och blev liggandes i gräset innan han omtöcknad klev av planen efter en dryg kvarts spel.

Nu står det klart att Jansson drabbats av en hjärnskakning. Hur länge 34-åringen väntas bli borta är ännu oklart.

”I matchen mot Viktoria Plzen ådrog sig Pontus en lindrig hjärnskakning och kommer genomgå rehabilitering enligt protokoll”, skriver MFF i ett uttalande.

Pontus Jansson får vård. Foto: Bildbyrån

Status på ”AC”

Även Anders Christiansen tvingades bytas av tidigt i matchen mot Plzen. MFF bekräftar att det handlar om en lårskada, men omfattningen av skadan är inte fastställd.

”Anders ådrog sig en skada i låret i samband med matchen mot Viktoria Plzen. Omfattningen av skadan undersöks vidare de kommande dagarna.”

Taha Ali rehabiliterar en överbelastning i ljumsken och ”utvärderas dag för dag”. På Malmö FF:s skadelista finns också långtidsskadade Erik Botheim, Gentian Lajqi och Malte Frejd Pålsson.