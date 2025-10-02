Dubbla utvisningar och skador i förlusten

Malmö FF fick en tung kväll i Tjeckien mot Viktoria Plzen när man föll med 3–0 efter en rad olyckliga händelser.

Dubbla skador, röda kort och förlust.



Foto: Bildbyrån

Malmö FF fick inte den kvällen man önskat sig när man mötte Viktoria Plzen i den andra omgången av Europa Leagues ligafas.

Redan efter sju minuter fick hemmalaget ett friläge sedan Pontus Jansson tappade bollen. Plzen kom två mot en mot Robin Olsen, som dock lyckades rädda situationen. Kort därefter ville MFF-kapten Anders Christiansen ha straff när han föll, men domaren gav honom istället gult kort för filmning.

Efter dryga kvarten blev Pontus Jansson liggandes i gräset efter en nick och kunde inte fortsätta. Andrej Djuric ersatte mittbacken, som såg omtöcknad ut och hade ont i huvudet. Strax efter tvingades även Christiansen av planen på grund av en smäll i låret, och Daniel Gudjohnsen kom in som ersättare.

MFF hade möjlighet att ta ledningen när Hugo Bolin prickade stolpen efter en hörna, men det var hemmalaget som tog ledningen i den 33:e minuten. Matej Vydra, med erfarenhet från engelsk toppfotboll, nickade in ett inlägg och gav Plzen 1–0.

Krisen för Malmö förvärrades ytterligare när Lasse Berg Johnsen fick sitt andra gula kort efter en sen tackling och blev utvisad, bara minuter efter sitt första kort.

Kort före paus utökade Rafiu Durosinmi ledningen till 2–0, vilket också blev resultatet i halvtid.

Tidigt in i den andra halvleken utökade Viktoria sin ledning till 3-0. Robin Olsen stod för en fin räddning men tvingades lämna retur. Karel Spacil fanns på rätt plats vid rätt tillfälle och kunde placera in bollen i mål. Målet videogranskades för offside men godkändes.



Antalet spelare på plan skulle jämnas ut. I den 57:e minuten blev det rött kort till Viktoria-spelare efter en ful satsning mot MFF:s Skogmar.



MFF kom in mer i matchen men var aldrig riktigt nära. Matchen slutade 3-0.



Det sista som hände var att Daniel Gudjohnsen fick rött kort efter VAR-granskning pga en efterslängande armbåge på motståndaren.

MFF står på noll poäng efter två matcher i Europa Leagues ligafas.