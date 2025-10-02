Tunga bilder för MFF – Jansson och Christiansen ut skadade

Malmö FF fick en jobbig start i mötet mot Viktoria Plzen.

Matchen var bara 25 minuter gammal när både Pontus Jansson och Anders Christiansen hade tvingats lämna planen.





Malmö FF fick en tung start i mötet mot Viktoria Plzen. Lagets viktiga mittback Pontus Jansson och lagkaptenen Anders Christiansen tvingades båda lämna planen med skador.

Efter dryga kvarten blev Jansson liggande i gräset efter en nickduell och fick tillsyn av det medicinska teamet. Mittbacken kunde sedan linka av planen på egen hand men kunde inte fortsätta spel.

Andrej Djuric gick in som ersättare för Jansson och tog över mittbackspositionen.



Kort efter var nästa olycka framme. Lagets lagkapten Anders Christiansen satte sig ned i gräset och tog sig för låret. Han lindades hårt och fick hjälpas av planen. Gudjohnsen byttes in i hans ställe.





Följ matchen HÄR!