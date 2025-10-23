Missräkning för Nilsson Lindelöf och Aston Villa

Victor Nilsson Lindelöf och hans Aston Villa ställdes mot Go Ahead Eagles i Europa League denna afton.

Då blev det en rejäl missräkning för svensken och hans lagkamrater.

Detta då man förlorade med 2–1.

Foto: Bildbyrån

Aston Villa stod på två raka segrar i Europa League inför kvällens bortamöte med Go Ahead Eagles och det var även bortalaget som började bäst i Nederländerna.

Redan i den 4:e minuten tog nämligen Villa ledningen genom Evann Guessand, där var dock det roliga slut för Victor Nilsson Lindelöf och hans lagkamrater.

Hemmalaget kvitterades strax före paus genom Mathis Suray och efter dryga timmens spel fullbordade man vändningen genom Mats Deijl.

Kort efter målet så blev Nillson Lindelöf utbytt, men trots en forcering så fick inte Villa in något kvitteringsmål, detta trots att Emiliano Buendia fick chansen från straffpunkten i den 79:e minuten men argentinaren drog straffsparken över.

Istället var det Go Ahead Eagles, utan såväl Victor Edvardsen som Oscar Pettersson, som vann med 2–1.