Svala betyg för Nygren: ”Missade ett gyllene tillfälle”

Benjamin Nygren låg bakom Celtics mål i Europa League-premiären.

Men efter krysset mot Crvena Zvezda får svensken svala omdömen av lokalpressen.

”En riktigt blandad insats”, skriver Glasgow World och ger Nygren 6/10 i betyg.

Foto: Alamy

Det var under gårdagens Europa League-premiär som den skotska storklubben Celtic, med svenske landslagsspelaren Benjamin Nygren i spetsen, tog emot Crvena Zvezda (Röda stjärnan) från Serbien. Då var Nygren på väg att få en hjälteroll när han låg bakom Kelechi Ihenachos öppningsmål tidigt i den andra halvleken.

Nygren spelade in bollen till den tidigare Manchester City anfallaren som från nära håll kunde rulla in 1–0 till Celtic. Kort därefter kvitterade dock den tidigare storspelaren Marko Arnautovic matchen och båda lagen fick till slut nöja sig med delad pott i EL-premiären.

Efter matchen fick Nygren svala betyg av den skotska lokalpressen.

”Blandan insats”

The Scotsman gav svensken 6 av 10 i betyg och pekade på att Nygren hade en chans att skjuta Celtic i ledning efter omkring 50 minuters spel.

Foto: Alamy

”Slog in några farliga inlägg och fortsatte försöka lösa gåtan som skulle låsa upp hemmalagets försvar. Missade ett gyllene tillfälle efter 50 minuter, men fick kort därefter en bra assist till matchens första mål”, skriver tidningen.

Även Glasgow World ger Benjamin Nygren 6 av 10 i betyg och beskriver insatsen som ”blandad”.

”Ett par fina touch, men hans förmåga att gräva djupt i en sådan match är inte hans starka sida, vilket märktes i första halvlek. Återhämtade sig under de andra 45 minuterna och spelade en nyckelroll i Iheanachos mål, men tappade sin markering vid kvitteringen. En riktigt blandad insats”, skriver Glasgow World.