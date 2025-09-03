Beskedet: Alexander Isak gör ingen media

BOSÖN. Alexander Isak vill inte svara på frågor om rekordövergången till Liverpool.

Därför väljer landslagsstjärnan att nobba media inför VM-kvalet med ”Blågult”.

Foto: Bildbyrån

Premier Leagues dyraste värvning någonsin har landat i Sverige. I går, tisdag, var Alexander Isak, 25, tillbaka med det svenska herrlandslaget och tränade kollektivt för första gången på flera månader, sedan han strejkat från Newcastles träningar.

Men alla som var hoppfulla om att få höra Isak berätta om rekordövergången till Liverpool får tänka om. ”Blågult”-stjärnan nobbar nämligen all typ av media inför VM-kvalmatchen mot Slovenien, enligt flera medier.

– Inför Slovenien-matchen kommer han inte vara tillgänglig för media. Fokus ligger på uppladdning inför matchen, säger presschefen Petra Thorén till Sportbladet.

Det är oklart om Isak kommer att möta media mellan matcherna mot Slovenien och Kosovo.

✔️ Texten uppdateras!