Här tränar Isak med landslaget efter rekordövergången

Alexander Isak, 25, är numera en Liverpool-spelare.

Under tisdagen deltog anfallaren på ”Blågults” träningspass.

Det var sent under måndagskvällen, på transferfönstrets sista dag, som det till slut stod klart att Alexander Isak köps loss av Premier League-giganten Liverpool. Den svenske stjärnanfallaren ansluter från Newcastle för en rapporterad summa på omkring 1,6 miljarder kronor och blir med det den dyraste brittiska värvningen någonsin.

Under natten till tisdag reste Isak tillbaka till Stockholm för att ansluta till samlingen med det svenska landslaget. På tisdagsträningen deltog 25-åringen i ”Blågults” träning och var med det tillbaka i träning efter månader av strejkande från Newcastles lagträningar.

Foto: Bildbyrån.

Foto: FotbollDirekt.