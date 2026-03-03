Beskedet: Yasin Ayari redo mot Ukraina

Landslaget har fått ta hänsyns till många skador på bärande spelare.

Nu ser åtminstone Yasin Ayari ut att vara i bra slag inför mötet mot Ukraina.

Foto: Alamy

Yasin Ayari har varit en av Brightons mest framstående spelare den här säsongen. Svensken har startat 18 matcher under säsongen och gjort tre mål plus två assist.

Han blev dessutom nominerad till månadens spelare i januari för hela Premier League.

Mittfältaren drog på sig en axelskada i samband med matchen mot Everton den 31 januari och har därefter inte medverkat för Brighton. Ayari ser däremot ut att vara redo att medverka när hans lag ställs mot Arsenal under onsdagen.

– Jag är rätt säker på att han är ett alternativ imorgon, säger lagets tränare Fabian Hurzeler till lokaltidningen The Argus.

Det är goda nyheter för Graham Potters landslag, som den senaste tiden fått skriva av spelare som Alexander Isak, Dejan Kulusevksi, Emil Holm, Emil Krafth och Lucas Bergvall från landslagsamlingen i slutet av mars.

Truppen till landslagets match mot Ukraina tas ut den 18 mars.