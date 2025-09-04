Från Danmark till Dortmund: ”Allting är ett snäpp vassare”

BOSÖN. Han tog steget från danska Nordsjælland till den tyska storklubben Borussia Dortmund.

Där har Daniel Svensson skrivit på ett permanent avtal och etablerat sig i tyskarnas startelva.

– Det har varit intensivt men nu känner jag att jag börjar landa i det, säger Svensson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var under vintern 2025 som Daniel Svensson, 23, tog steget från FC Nordsjælland till Borussia Dortmund på lån.

Där imponerade vänsterbacken stort och spelade 21 matcher i vilka det blev två mål och fyra assist – som sedermera resulterade i att han skrev på ett permanent avtal med Dortmund.

Nu har Daniel Svensson avverkat ett klubblags-VM med den tyska storklubben och påbörjat Bundesliga-säsongen 2025/26.

– Jag tycker att det har känts bra. Jag har spelat två hela ligamatcher och en cupmatch och jag känner mig i bra form, säger Daniel Svensson under onsdagens pressträff.

Med en stark inledning på årets säsong är Daniel Svensson aktuell för en startplats i det svenska landslaget som ska VM-kvalspela mot Slovenien och Kosovo. Det är åtminstone 23-åringens mål.

– Att få speltid såklart. Men det är Jon (Dahl Tomasson) som bestämmer vem som ska spela och vi har flera bra spelare på min position, så vi får väl se.

”Man blir mer straffad när man gör misstag”

Du spelar just nu kontinuerligt i en av världens största klubbar. För ett drygt halvår sedan spelade du i Danmark. Har du landat i var du befinner dig nu?

– Ja, det har jag väl, men det tog sin tid. Det blev en ganska snabb övergång dit och sedan var det bara att köra på till sommaren och fram till juni-samlingen. Efter det var det en kort ledighet och sedan klubblags-VM. Det har varit intensivt men nu känner jag att jag börjar landa i det och jag trivs jättebra. Det är skönt.

Vilka är de största skillnaderna i Dortmund jämfört med Nordsjælland?

– Egentligen är allting ett snäpp vassare. Men generellt i Bundesliga skulle jag säga att det är bättre individuell kvalitet och att man blir mer straffad när man gör misstag när man inte spelar som man ska. Det är väl de största skillnaderna, avslutar Svensson.