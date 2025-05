Dortmund köper loss Daniel Svensson: ”Kommer att jobba hårt”

Daniel Svensson har imponerat under sitt lån i Borussia Dortmund.

Nu står det klart att den tyska storklubben köper loss svensken.

– Jag är väldigt glad över att fortsätta spela i Borussia Dortmund, säger 23-åringen till klubben.

Daniel Svensson har gjort succé under sitt lån hos Borussia Dortmund den här våren. Den senaste tiden har det mesta pekat på att svensken kommer att köpas loss, vilket nu står klart.



Under onsdagen meddelar nämligen den tyska storklubben att den svenske 23-åringen förblir en Dortmund-spelare, fram till sommaren 2029. Det är så långt kontraktet är skrivet.



Tipsbladet uppger att affären totalt går loss på 93 miljoner kronor, en liknande summa som FotbollDirekt rapporterat om tidigare.



– Jag har blivit väldigt väl mottagen här och har integrerats snabbt i laget. Jag är väldigt glad över att fortsätta spela i Borussia Dortmund. Det är en stor klubb med fantastiska fans. Mitt mål är att vi ska fira framgångar tillsammans här. Jag kommer att jobba hårt varje dag för att uppnå det, säger Svensson i ett uttalande på klubbens hemsida.



Borussia Dortmunds sportchef, Sebastian Kehl:



– Daniel har helt och hållet uppfyllt våra förväntningar från dag ett. Han kom snabbt in i laget och berikade omedelbart vårt lag med sina prestationer. Hans intensitet och flexibilitet passar vårt spel väldigt bra och ger oss många alternativ. Dessutom är Daniel också en bra kille och exemplariskt professionell. Det var därför logiskt för oss att nu binda honom permanent till Borussia Dortmund.



Det var under sommaren 2020 som ytterbacken lämnade Brommapojkarna för spel i danska FC Nordsjælland. Där hann han tillbringa hela fem år innan han gick på lån till Dortmund.



I Bundesliga har Svensson spelat elva matcher i vilka det har blivit ett mål och två assist. Han står även noterad för spel i fyra Champions League-matcher.

