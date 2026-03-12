Graham Potter: ”Det är en stor dag för mig och min familj”

STOCKHOLM. Han hade kontrakt över ett eventuellt VM.

Nu blir Graham Potter det svenska landslaget trogen fram till 2030.

– Det är ett stort fotbollsland och att leda Sverige är för mig ett av de största fotbollsuppdrag man kan ha, säger han under torsdagens pressträff.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

Det var tidigare under torsdagen som nyheten basunerades ut från det Svenska Fotbollförbundet.

“Potter fortsätter som förbundskapten till 2030”

Så löd rubriken från SVFF som berättade att engelsmannen hade förlängt sitt avtal, som tidigare sträckte sig över ett eventuellt VM, i fyra år.

Ett par timmar senare stegade han in i pressrummet på SvFF:s huvudkontor på Evenemangsgatan i Solna, med ett leende på läpparna.

– Det är en stor dag för mig och min familj. Jag är glad över att fortsatt få möjligheten att leda Sverige. Det är ett stort fotbollsland och att leda Sverige är för mig ett av de största fotbollsuppdrag man kan ha. Jag känner mig både stolt och ett stort ansvar. Jag ser fram emot att vara en del av en spännande resa som väntar framöver, säger Potter på svenska och tillägger:

– Nu byter jag till engelska.

Potters nya kontrakt sträcker sig som sagt över VM 2030. Anledningen bakom det grundar sig i flera saker, bland annat relationen med de människor som styr förbundet.

– Det är en kombination av många saker. När jag ser tillbaka på min karriär känner jag mig väldigt tacksam över att få stå här. Nu är jag på en plats där jag känner att jag vill ha någonting som är viktigt, som jag känner att jag kan bidra med och hjälpa till med. Jag har fått jobba med folk som jag har fått en bra relation med. Känslan jag fick av att jobba med Simon (Åström, ordförande), Niclas (Carlnén, generalsekreterare) och Kim (Källström, landslagschef) är väldigt lik den jag hade med Tony Bloom (ordförande i Brighton) och Dan Ashworth (tidigare teknisk direktör i Brighton) i form av en väldigt starkt sammansvetsad grupp.

Med sina år i Östersunds FK och sin tid med Blågult menar Potter att han förstår hur ärofyllt uppdraget som förbundskapten är.

– Jag har stor respekt för ansvaret jag bär i den här rollen. Jag förstår svensk fotboll och jag förstår svensk kultur. Jag kommer att representera Sverige på det bästa sättet jag kan göra.

Vad är det bästa med svensk fotboll skulle du säga?

– Ouf, bra fråga… Det finns flera olika saker. Jag har upplevt svensk fotboll från fjärdedivisionen upp till allsvenskan och nu med landslaget. Jag tycker att det finns en identitet som är väldigt viktig och att det finns en ödmjukhet hos spelarna och människorna som också är blandat med en stark känsla av självsäkerhet och optimism. Man kan skapa en miljö och möjligheter för kollektivet att prestera mer än bara individerna. Det tycker jag att svensk fotboll och den svenska miljön ger en möjlighet att göra.

Och hur passar du som ledare in i det?

– Jag har alltid känt mig bekväm i Sverige och med den svenska fotbollen. Jag har väldigt mycket att tacka svensk fotboll för min karriär, både mina kollegor, spelare och ledare jag har mött runt om i landet. De är väldigt tävlingsinriktade och nästan aggressiva när det kommer till viljan att vinna, på ett positivt sätt. De är väldigt snälla och stöttande, förhoppningsvis kan jag bidra med någonting till den miljön, avslutar förbundskaptenen.