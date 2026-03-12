Officiellt: Potter förlänger med svenska landslaget

Graham Potter blir kvar i Sverige.

Förbundskaptenen förlänger sitt kontrakt till 2030.

Det meddelar Svenska Fotbollförbundet.

Graham Potter. Foto: Bildbyrån

Graham Potter tog över som Sveriges förbundskapten efter att Jon Dahl Tomasson lämnat i oktober förra året. Nu står det klart att Potter fortsätter i Blågult till 2030.

– Det är en stor dag för mig och en fantastisk möjlighet att göra något viktigt framåt. Jag har haft en bra första tid som svensk förbundskapten och trivts väldigt fint med alla. Sverige är ett fotbollsland med en stolt historia med lag som tagit sig till mästerskap och konkurrerat där, vilket vi vill tillbaka till, säger Graham Potter på förbundets hemsida.

Potters nya avtal inenbär att han kommer att basa över Sverige vid ett eventuellt VM 2030.

SvFF:s generalsekreterare Niclas Carlnén om Potters fortsättning:

– Jag är otroligt glad över ett fortsatt samarbete med Graham Potter som är en gedigen person vars ledarskap jag uppskattar och har en stark tro på. Långsiktigheten ger spelare och ledare arbetsro och möjlighet att skapa kontinuitet i sin verksamhet med sikte på kommande mästerskap. Våra landslag har stor betydelse för svensk fotboll och för många människor runt om i landet. Nu ser vi fram emot kommande år men först och främst förhoppningsvis en VM-sommar.

Graham Potter har tidigare varit verksam i svenska Östersunds FK. Därtill har han tränat storklubbar som Swansea, Brighton, Chelsea och West Ham.

Sverige ställs mot Ukraina i playoff-semifinal till VM i sommar. Landslagschef Kim Källström tycker det är betryggande att Potter förlänger inför den viktiga matchen.

– Graham har under sin korta tid redan gjort ett starkt avtryck med sin härliga personlighet och professionella attityd och vi ser fram emot att fortsätta vår gemensamma resa. Hans tränarbakgrund bygger på erfarenheter ur ett brett unikt spann, allt från svensk fotboll till hög internationell nivå med den komplexitet som finns där. Att detta nu är klart ger en trygghet inför kommande playoff.

Matchen mellan Ukraina och Sverige spelas den 26 mars. Vinnaren går vidare till playoff-final där Polen eller Albanien står för motståndet.