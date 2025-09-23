Sveriges inledning av VM-kvalet har varit långt från optimal.

Då berättar förbundskapten Jon Dahl Tomasson om sin syn på sociala medier.

– Jag säger alltid åt min fru och mina barn att inte läsa kommentarer, säger förbundskaptenen till SVT.

Foto: Bildbyrån

Det svenska herrlandslagets start på VM-kvalet gick inte riktigt som planerat.

I matchen mot Slovenien tappade man ledning till lika två gånger om och mot Kosovo förlorade man med 2-0 på bortaplan.

På grund av detta har den svenske förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson mötts av hård kritik. Om han har fått ta emot hot och hat väljer han dock att inte svara på.

– Det får jag inte kommentera. Det är en pågående undersökning, säger förbundskaptenen till SVT.

Däremot har SvFF tidigare berättat att man har polisanmält ett tiotal inlägg. Detta utan att precisera vilka som är brottsoffer.

– De brotten som är aktuella är olaga hot, ofredande, förolämpning. Utan att specificera varje enskilt inlägg så ligger det åt det hållet. Man har uttryckt något form av hot eller kränkning som definitivt gått över gränsen, sade säkerhetschefen Martin Fredman.

”Jag har inte läst kommentarerna heller”

Kring sociala medier i stort, där det förekommer en stor del hot och hat, säger Jon Dahl Tomasson:

– Om det förekommer hat, eller verbalt våld… det är bara vidrigt.

På Dahl Tomassons eget Instagramkonto finns flertalet kommentarer av minst sagt negativt slag.

– Jag säger alltid åt min fru och mina barn att inte läsa kommentarer, så jag har inte läst kommentarerna heller, avslutar dansken.
















