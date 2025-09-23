Jon Dahl Tomasson: ”Spelarna vill spela på det här sättet”

Jon Dahl Tomasson har mötts av hård kritik efter en poäng på två VM-kvalmatcher.

Nu talar förbundskaptenen för det svenska herrlandslaget ut.

– Jag måste vara tydligare i framtiden, säger han till SVT.

Sveriges start på VM-kvalet har varit långt från optimal.

I matchen mot Slovenien tappade man ledning till lika två gånger om och mot Kosovo förlorade man med 2-0 på bortaplan.

För detta har den svenske förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson mötts av hård kritik, bland annat för det sätt hans landslag har uppträtt i matcherna. Nu tar han ner vad som gick fel under den första VM-kvalsamlingen.

– Vi spelade inte som Sverige, följde inte våra principer. Vi spelade inte som vi hade gjort på träning. Det är faktiskt ganska simpelt, vi såg inte ut som Sverige och det var därför vi inte presterade. Det var därför vi inte matchade Kosovo, säger Jon Dahl Tomasson till SVT.

”Jag måste vara tydligare i framtiden”

Varför lyckades då inte Blågult spela ”som Sverige”? Enligt Jon Dahl Tomasson handlar det om tydlighet.

– Jag har inte varit tillräckligt bra i att få in det i deras huvuden. Vi gjorde inte det vi pratade om och vi gjorde inte det vi hade tränat på. Jag måste vara tydligare i framtiden.

Däremot trycker Dahl Tomasson på att hans spelare inte har några problem med att spela danskens typ av fotboll.

– Spelarna vill spela på det här sättet. Jag anställdes för att göra en helomvändning och för att spela en modern och attackerande fotboll. Det vill spelarna också men vi gjorde såklart inte det (mot Kosovo), avslutar förbundskaptenen.