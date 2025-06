Viktor Gyökeres lämnar Blågult-samlingen

Sverige förbereder sig inför träningsmatcher mot Ungern och Algeriet.

Då får man klara sig utan fixstjärnan Viktor Gyökeres.

Detta då han har tvingats lämna samlingen till följd av en skadekänning.

Sveriges herrlandslag ställs mot Ungern och Algeriet i två träningslandskamper i genrepet inför VM-kvalet i höst. Sedan tidigare står det klart att man då får klara sig utan Alexander Isak – och Anthony Elanga i matchen mot Algeriet. Lägg där till att stjärnor som Dejan Kulusevski och Lucas Bergvall dras med skador och inte närvarar på samlingen.



Nu kommer ännu ett stort avbräck för Jon Dahl Tomassons landslag – då även Viktor Gyökeres behöver kasta in handduken.



– Han kommer att lämna truppen. Han har en lättare skadekänning som han behöver rehabilitera, säger presschefen Petra Thorén enligt Fotbollskanalen.



– De har kommit fram till att han inte kan spela mot Ungern eller Algeriet, säger hon enligt Sportbladet.



Vem som ersätter Sporting-strikern, som ryktas vara aktuell för en flytt under sommaren, står ännu inte klart.



Sedan tidigare har Jordan Larsson och Gustaf Nilsson kallats in som ersättare till Alexander Isak.



Matchen mot Ungern borta spelas på nationaldagen, fredag den 6 juni. På tisdag nästa vecka tar man emot Algeriet på Nationalarenan i Solna.