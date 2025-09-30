Källström med tydligt svar – gällande förtroendet för ”JDT”

Jon Dahl Tomasson fick stor kritik efter den förra VM-kvalsamlingen.

Förtroendet från förbundet har dock inte rubbats.

– Helt intakt, säger Svenska fotbollförbundets fotbollschef Kim Källström till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Sverige fick en mardrömsstart på VM-kvalet tidigare den här månaden.

Blågult inledde kvalet med att kryssa borta mot Slovenien och detta följdes sedan upp med en 2–0-förlust mot Kosovo.

Efter Kosovo-matchen riktades stor kritik mot förbundskapten Jon Dahl Tomasson.

Svenska fotbollförbundet har efter mardrömssamlingen också bett om ursäkt till supportrarna i ett öppet brev, men någon förändring på förbundskaptensposten ser inte ut att vara nära.

Fotbollschef Kim Källström kommer med ett extremt tydligt svar gällande hur förtroendet för ”JDT” ser ut.

– Helt intakt, säger han till Sportbladet.

Härnäst för Sverige i VM-kvalet väntar hemmamöten mot Schweiz och Kosovo, dessa spelas 10 respektive 13 oktober.