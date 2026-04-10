Känner sympati för Lundgren: ”Väldigt tråkiga nyheter”

Gustav Lundgren kommer missa VM efter sin hälseneskada.

Förbundskapten Graham Potter beklagar sig över situationen.

– Vi är alla ledsna för Gustavs skull och känner med honom, säger Potter till Fotbollskanalen.

Gustav Lundgren tvingades avbryta uppvärmingen inför mötet Gais – Djurgården. Det stod snabbt klart att det rörde sig om en brusten hälsena och Lundgrens säsong var därmed över med stor sannolikhet.

30-åringen missar även sommarens VM, ett mästerskap som han i allra högsta grad bidrog till att Sverige kvalificerade sig för. Nu kommenterar Graham Potter för första gången Lundgrens skada.

– Det är väldigt tråkiga nyheter och vi är alla ledsna för Gustavs skull och känner med honom. Vi önskar honom en snabb rehabilitering. Gustavs story och karriär är en stor inspiration, säger Potter via förbundets presschef Petra Thorén till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

– Han spelade dessutom en avgörande roll i VM-avancemanget genom sin insats i det sista målet när han tog sig förbi sin motståndare och låg bakom den avgörande passningen in i boxen. Vi hoppas att han är tillbaka så snart som möjligt.

Under torsdagen genomförde Gustav Lundgren en operation av sin hälsena. Nu väntar en lång rehabilitering för Gais-stjärnan.