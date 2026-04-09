Gustav Lundgren skadade sig i den allsvenska premiären.

Nu meddelar Gais att stjärnan opererats.

– Jag ser fram emot att komma tillbaka, säger han i ett uttalande.

Inför Gais premiär i allsvenskan tvingades Gustav Lundgren kliva av uppvärmningen. En stund senare gick han ut och förklarade att det verkade vara en hälsena som var av.

– Verkar som hälsenan gått av, sa han i TV4:s sändning.

Nu meddelar Gais att Lundgren opererats för sin skada. Spelaren tackar för stödet han har fått.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att skicka hälsningar och visat sin omtanke. Det värmer att veta att jag har så mycket stöd, och jag ser fram emot att komma tillbaka ännu starkare, säger han på klubbens hemsida.

Det framgår inte hur länge 30-åringen blir borta.

Lundgren var med och bidrog när det svenska landslaget säkrade en plats i VM efter playoff-segern över Polen.



