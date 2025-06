Larsson efter startplatsen: ”Har inte kunnat visa mig här innan”

Hugo Larsson har väntat länge.

Igår kom den – chansen från start för det svenska herrlandslaget.

– Jag bygger väl på ett ”case” för mig själv att få fortsätta spela, säger Larsson till Fotbollskanalen efter segern mot Ungern.

Turerna har varit många – startplatserna inga. Detta fram till igår, då Hugo Larsson fick göra sin första landskamp från start under förbundskapten Jon Dahl Tomasson. Matchen, som spelades borta mot Ungern, vann Sverige med 2-0 och mittfältaren själv var nöjd med sin egen insats.



– Det var väldigt kul. Vi gick ut och gjorde en väldigt bra match. Vi sa att vi skulle köra över Ungern de första tio minuterna men så blev det inte riktigt. Vi fick jobba oss in i matchen istället och det är en stor styrka i sig. Det var en rolig match att få spela från start i. Och att få spela hela matchen. Det har jag inte gjort här innan. Så det var väldigt kul, säger Hugo Larsson till Fotbollskanalen.



Det var också en efterlängtad start för 20-åringen, vars tid utanför startelvan har varit mycket uppmärksammad.



– Min tid här har väl inte varit den enklaste. Så det var roligt att få börja resan för att vända allting. Det var kul med 90 minuter. Det var något att bygga vidare. Jag fick väl egentligen visa allting. Vi jobbade lite med det lägre försvarsspelet också och varje gång de hittade in runt mig och Anton så vann vi bollen eller kunde rensa i väg den, kände jag. Vi stod upp bra i det (spelet). Offensivt hittade vi många bra passningar och ett bra samspel mellan oss i andra halvlek.



Vad kan då gårdagens start innebära för Larsson framgent? Han själv tror att det bådar gott.



– Jag har inte kunnat visa mig här innan. Det var kul att få chansen och jag bygger väl på ett ”case” för mig själv att få fortsätta spela, avslutar Eintracht Frankfurt-spelaren.



På tisdag har Larsson chans att visa upp sig igen, då Sverige tar emot Algeriet hemma i en ny träningsmatch.