LIVE: Rumänien – Sverige

Sverige ställs mot Rumänien i den sista Nations League-matchen denna samling.

Avspark är klockan 20:45.

Följ matchen med FotbollDirekt nedan.

Foto: Alamy

I den sista Nations League-matchen under september/oktober-samlingen ställs Sverige mot Rumänien i Bukarest.

Rumänien gästade Sverige i början av detta uppehåll, och den gången vann Sverige med 2–1 tack vare mål av Alexander Isak och Viktor Gyökeres.

Denna gång kommer Rumänien till spel i ett kaos. Det diskuteras tränarkritik och fansen kräver avgång för Gheorghe Hagi, landets största fotbollslegend genom tiderna. Han har dessutom fått stark kritik för sitt kaptensval i de tidigare matcherna efter att ha gett bindeln till sin son, Ianis Hagi, som i kväll startar på bänken.

Följ matchen med FotbollDirekt nedan.