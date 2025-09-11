Nobbades av JDT: ”Kände att det var rätt nära”

Noel Törnqvist fick ingen plats i Jon Dahl Tomassons senaste landslagstrupp.

Succémålvakten uttalar sig nu om nobben.

– Jag skulle inte säga att det var en besvikelse, men däremot kanske man kände att det var rätt nära, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Noel Törnqvist har gjort otrolig succé i Mjällby AIF den här säsongen.

Burväktaren och hans Maif är på väg mot ett sensationellt SM-guld, samtidigt är målvakten klar för Serie A-klubben Como och han ansluter dit i januari.

Succén har fått flera att tycka att Törnqvist borde få chansen i landslaget, men i den senaste landslagstruppen fick han ingen plats.

Detta fick bland annat Mjällbys tränare, Anders Torstensson, att rikta hård kritik mot Jon Dahl Tomasson och landslagsledningen.

Nu uttalar sig Törnqvist själv om ”nobben”.

– Jag skulle inte säga att det var en besvikelse, men däremot kanske man kände att det var rätt nära. Man var med i bruttotruppen och så vidare. Och sen så kände jag att jag har gjort en bra säsong. Så klart var det lite så att man tänkte jag hade nog kunnat komma med kanske. Men som jag har sagt innan: Olsen, Nordfeldt och Viktor, det är tre fantastiska målvakter. Det är spelare man har sett upp till, säger Törnqvist till Expressen.