Mjällby rasar mot landslaget – Torstensson: ”Wild and crazy”

Noel Törnqvist petades i den svenska landslagstruppen.

Det får Mjällby AIF att rasa.

”Tänk om man kunde ta ut ett lag utefter vilka som presterar bäst?”, skriver Anders Torstensson i ett inlägg på Facebook.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF toppar allsvenskan, och i målet har den 23-årige keepern Noel Törnqvist stått för en imponerande säsong.

Trots det fick målvakten inte en plats i Jon Dahl Tomassons landslagstrupp till de kommande VM-kvalmatcherna. I stället valde förbundskaptenen de rutinerade Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt och Viktor Johansson.

Beslutet har fått Mjällby att rasa. Tränare Anders Torstensson skriver bland annat ett kritiskt inlägg på Facebook riktat till landslagsledningen.

”Jag är ju inte alls på den nivån som landslagsledningen är och jag kan ju uppenbarligen inget alls om den vad som krävs eftersom jag totalt saknar erfarenhet. Men man kan ju ändå få tänka lite ’wild and crazy’ när det gäller uttagningen? Mina tankar är nog inte särskilt realistiska men ändå: Tänk om man kunde ta ut ett lag utefter vilka som presterar bäst?”.

– Jag har väldigt svårt att förstå varför Noel Törnqvist inte är uttagen i truppen, förklarar Maif-tränaren för Fotbollskanalen.

Sportchef Hasse Larsson stämmer in i kritiken mot landslagets målvaktsbeslut.

– Det är väldigt märkligt agerat. Det måste bero på något annat. Jag tycker absolut han är allsvenskans bästa målvakt, säger han till Sportbladet.

Sverige ställs mot Slovenien på bortaplan under fredagen den 5:e september och mot Kosovo borta den 8:e september.