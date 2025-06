NORDQVIST: ”Läge att ringa bulldozern nu”

STOCKHOLM. Mysigt och harmoniskt på Bosön dagen före det svenska herrlandslagets avresa till Budapest.

Dessutom dök Dejan Kulusevski upp i kryckor och spred glädje.

Tottenhamstjärnan är en av många offensiva stjärnor som saknas i den här samlingen – och efter senaste avhoppet från Gustaf Nilsson är det väl ändå läge att ringa Darmstads bulldozer Isac Lidberg?

Ja, i min bok borde Lidberg fått vara med i fler trupper efter debuten i november. Anfallaren har fortsatt göra mycket poäng i Tyskland och jag förvånas inte om han på nytt flyttar i sommar till en större klubb.

Nu har Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Gustaf Nilsson alla tackat nej på grund av skador till matcherna mot Ungern i Budapest och Algeriet i Solna.

Jordan Larsson och Nilsson kallades in efter Isaks avhopp – och sedan dess har Gyökeres och just Nilsson alltså tvingats kasta in handduken.

Då borde ett samtal gå till anfallsbulldozern Lidberg. Förbundskapten Jon Dahl Tomasson som kallade in Lidberg i höstas när Hugo Bolin var indisponibel sa efter dagens träning på Bosön följande på frågan om de ska kalla in en till anfallare till truppen eller ej: ”Vi funderar på det. I en perfekt värld har vi alla spelare tillgängliga, men de som är här gör det bra”.

Ska en anfallare kallas in lär besked komma i dag – för i morgon lyfter planet till den ungerska huvudstaden.

Kulusevskis närvaro viktig

Nåväl, en som inte är på plats i Ungern men som väntas stötta landslaget hemma mot Algeriet på tisdag är Dejan Kulusevski – som nu under träningen dök upp på kryckor och samtalade glatt med big boss Kim Källström. Spelare efter spelare kom ut till Kulusevski för att hälsa och det märks vilken viktig roll Tottenhamstjärnan har i detta landslag, oavsett om han finns med ute på planen eller ej.

Via presschef Petra Thorén tackade Kulusevski vänligt nej till intervju med media under träningen, men att han alltså planerar att finnas på plats mot Algeriet under sin semester. Sådana signaler är förstås alltid glädjande.

Likaså var det generöst av förbundet att låta media se en halvtimme av träningen i stället för den utlovade kvarten – och i den mixade zonen i dag är utbudet Jesper Karlström, Gabriel Gudmundsson, Axel Norén och John Mellberg.

Givetvis är man mycket nyfiken på den sistnämnde med tanke på att det forne landslagskaptenen Olof Mellbergs son – och då har vi i dag redan pratat med Jon Dahl Tomasson om sin egna son Luca som i helgen blev stor finalhjälte i U17 mot PSV för sitt Feyenoord. Inte bara Jordan Larsson som följt sin pappa Henkes fotspår, med andra ord.