Pavey kan byta landslag: ”De har haft kontakt med farsan”

KARLBERG. Han har imponerat under inledningen av allsvenskan.

Nu kan Charlie Pavey byta landslag – från Sverige till England.

– Det är ett av världens största länder i fotboll och det är skitkul att man blir uppmärksammad, säger han under fredagens pressträff.

Under inledningen av den allsvenska säsongen 2026 har Charlie Pavey, 17, fått stort förtroende på högerbacksplatsen i AIK.

Bortsett matchen mot Degerfors borta har den unga ytterbacken fått speltid i samtliga matcher. Det har inte bara gett upphov till inhemsk uppmärksamhet.

För ett par dagar sedan rapporterade Sportbladet att det engelska fotbollsförbundet hade varit i kontakt med Paveys representanter angående ett eventuellt byte från de svenska ungdomslandslagen till de engelska.

Efter fredagens träning på Karlberg berättar 17-åringen att rapporterna var riktiga.

– Jag vet bara att det har varit någon kontakt med farsan och mina agenter. Mer än så har jag inte koll på. Jag har mest fokus på kommande matcher i Allsvenskan, men när uppehållet kommer kan jag väl ta det då, säger Pavey och bekräftar att det finns kontakt mellan parterna:

– Ja.

– Jag vet att farsan sade det (om kontakten, reds anm) men då svarade jag att jag vill fokusera på allsvenskan. När vi är lite lediga kan vi ta det.

Stora huvudbryet: ”Känner mig som både svensk och engelsk”

Huruvida Pavey själv är öppen för att byta till de engelska landslagen svarar han:

– Jag ska kolla på det sen, när jag har möjlighet.

Hur känns det att veta om deras intresse?

– Det är jättekul såklart. Det är ett av världens största länder i fotbollen och det är skitkul att man blir uppmärksamad.

Nu är du inte där ännu. Men hur svårt kommer det att vara om du får möjligheten att välja landslag?

– Jättesvårt. Jag känner mig som både svensk och engelsk.

Däremot ligger inte Paveys tankar på varken Blågult eller ”The Three Lions” i dagsläget.

– Nej, det är bara AIK nu, avslutar han.