Potters glädjebesked: ”Alla är okej”

På måndagskvällen gästar Sverige Rumänien.

Graham Potter mötte pressen under söndagen inför mötet.

Under presskonferensen kom förbundskaptenen med glädjande besked.

Det har varit en tuff uppladdning för det svenska landslaget med en strid ström av skador, sjukdomar och återbud. Graham Potter har tvingats möblera om rejält i truppen, men inför måndagens ödesmatch mot Rumänien har skadekarusellen stoppats.

Sedan Starfelts återbud har truppen klarat sig helt utan nya avbräck.

– Alla är okej, säger förbundskaptenen Graham Potter under söndagens presskonferens.

Sverige kliver in till bortamötet i serieledning efter att ha skrapat ihop sju poäng på tre matcher i Nations Leagues B-division.



Lagets facit: först en 2–1-vinst mot Rumänien på nationalarenan, följt av en ytterligare hemmaseger med 3–1-mot Polen, och senast ett oavgjort resultat borta mot Bosnien.

Nu väntar återmöte med Rumänien, den här gången på ett bortagräs i Bukarest.

Rumänien har nollat poängkontot hittills och stormen kring tränaren Gheorghe Hagi tätnar. Trycket är extremt och supportrarna kräver nu legendens avgång.