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Victor Eriksson, Hammarby. Foto: Bildbyrån

Ny landslagskallning: Victor Eriksson ersätter Starfelt

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Daniel Karimi
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Motsgångarna fortsätter för det svenska landslaget.
Efter fredagens poängtapp mot Bosnien-Hercegovina står det klart att Carl Starfelt tvingas lämna samlingen på grund av skada.
Hammarbys Victor Eriksson kallas in som ersättare.

Hammarbys Victor Eriksson jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Elfsborg och Hammarby den 5 juli 2026 i Borås.
Victor Eriksson, Hammarby. Foto: Bildbyrån

Sveriges trupp fortsätter att tunnats ut. Sedan tidigare har bland annat Yasin Ayari, Gustaf Lagerbielke, Benjamin Nygren och John Mellberg tvingats lämna landslaget på grund av sjukdom.

Nu drabbas Blågult av ytterligare ett avbräck på försvarssidan. Celta Vigo-mittbacken Carl Starfelt ådrog sig en lårskada under fredagens match och missar därmed måndagens möte med Rumänien. Starfelt lämnar samlingen för att påbörja sin rehabilitering.

Som ersättare väljer förbundskapten Graham Potter att kalla in Hammarbys mittback Victor Eriksson. 26-åringen ansluter till truppen i Bukarest under lördagen inför den avslutande matchen mot Rumänien.

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