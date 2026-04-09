Potters SMS till Hamberg: ”Ska vi ta Sverige till VM?”

Graham Potter handplockade Björn Hamberg till sin landslagsstab.

Frågan kom via SMS.

– Det stod: ”Ska vi ta Sverige till VM?”, och jag svarade: ”Det ska vi”, säger Hamberg till Expressen.

När Graham Potter och Björn Hamberg anslöt till landslaget var det inga glada tongångar att tala om. Efter sex kvalmatcher låg blågult sist i gruppen med en ynka poäng. Hoppet om VM hängde på ett play off som skulle spelas fem månader senare.

– Vi kom in med ett öppet sinne utan att tänka på det gamla. Vi förstod att vi snabbt måste hitta en ny känsla, en gruppkänsla och en tillsammans-känsla. Det var mycket det vi tryckte på, säger Björn Hamberg till Expressen



Under Potters ledning återfick landslaget mod och glädje. Efter att ha besegrat Ukraina väntade Polen i en direkt avgörande match om VM-biljetten.

Inför Polen-matchen visade Potter videohälsningar som spelarnas familjer hade spelat in och skickat.

– När spelarna fick se varandras familjer… då förstod man att det här handlar om något större än en själv. Den förståelsen är viktig att ha – att få se hur mycket det betyder för någon annans familj, menar Hamberg.

Videhälsningarna gjorde susen och Sverige kvalificerade sig för VM efter att ha besegrat Polen med 3-2.

Men resan började med ett SMS som Potter skickade till Hamberg efter att engelsmannen fått frågan om att bli svensk förbundskapten.



I februari stod det klart att Björn Hamberg tar över tränarjobbet i Elfsborg. Han kommer att kombinera den med sin roll i landslaget fram till och med VM-slutspelet i sommar.



