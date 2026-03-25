Bekräftar: Björn Hamberg lämnar landslaget

Elfsborgs nya tränare Björn Hemberg är även assisterande i det svenska landslaget.

Men det kommer han inte var länge till.

– Det är inte aktuellt, säger Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson till Fotbollskanalen.

Inför årets säsong tillsatte Elfsborg Björn Hamberg som ny tränare. Det stod även klart att han skulle fortsätta i sin roll som assisterande tränare till Graham Potter i det svenska landslaget.

Potter har inte velat ge några tydliga svar på huruvida Hamberg kommer ha båda rollerna samtidigt.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson kan däremot bekräfta att Hamberg inte kommer vara kvar i Blågult efter ett eventuellt VM-slutspel.

– Jag svarar för Björn också att det inte är aktuellt, säger Andreasson till Fotbollskanalen.

För Andreasson är det inga problem att Elfsborgs nya tränare har dubbla roller i dagsläget.

– Vi är stolta och glada över det. Det är ändå svenska A-landslaget som han är med och bidrar till. Det är heller inte så att verksamheten slår igen för att managern eller tränaren försvinner. Det är bara positivt. Jag hoppas verkligen att Sverige vinner och att vi går till VM. Då slipper man honom i sex veckor, säger Andreasson