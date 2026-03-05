Profilens målvaktsval mot Ukraina: ”Ring Robin Olsen”

Det är mindre än en månad kvar till Sveriges VM-play off mot Ukraina.

Då råder det en viss osäkerhet kring vem som ska stå i mål.

– Jag är inte säker på att Robin Olsen ska stå, säger Martin Åslund i Viaplays podcast Tiki-Taka.

Foto: Bildbyrån

Viktor Johansson är skadad, Jacob Widell Zetterström sjuk och Robin Olsen har tackat för sig i landslaget.

Frågan om vem som ska vakta målet för Sverige mot Ukraina i play off-semifinalen till VM är därför rättfärdigad.

Efter Melker Ellborgs succédebut för Sunderland, där han höll nollan och säkrade tre poäng, menar den förre elitdomaren Jonas Eriksson att han absolut kan få en plats i Graham Potters trupp.

– Ja, varför inte? Potter har ju inte visat sig rädd för att ta in nya personer i truppen. Sedan är Potter kanske inte så långsiktig och bygger för framtiden med Nations League eller kommande EM-kval. Men han är absolut en spelare som borde vara med i truppen. Vem som ska spela beror på skadeläge och annat, säger han i Viaplays podcast Tiki-Taka.

Den förre landslagsmittbacken och Premier League-proffset Jonas Olsson menar dock att Potter borde lyfta luren och ringa ner till Malmö.

– Jag hör vad Jonas säger och den här matchen handlar inte om att tänka på framtiden. Men jag tycker att man ska ringa Robin Olsen. Jag tycker att han ska stå i en sådan match, sedan kan han (Ellborg) mycket väl få vara med i en trupp, menar Olsson.

Experten Martin Åslund, som också är en före detta elitspelare, tycker dock inte att Robin Olsen bör stå mellan stolparna i Valencia.

– Med i en trupp hänger lite på skadeläget men om det är som det är just nu och Robin Olsen inte är med… Jag är inte säker på att Robin Olsen ska stå. Det finns en fallhöjd med att ta in Robin Olsen som målvakt om han ska stå, säger Åslund.

Matchen mellan Ukraina och Sverige spelas den 26 mars med avspark 20.45.