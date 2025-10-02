Tomasson minns Bardghji från MFF: ”Redan då pratade folk”

SOLNA. 2020 lämnade Roony Bardghji Malmö FF:s akademi för FC Köpenhamns dito.

Vem som tränade MFF:s A-lag då?

Jon Dahl Tomasson som nu tagit ut Barcelonaspelaren i det svenska herrlandslaget för första gången.

– Redan då pratade folk om honom, säger dansken till FotbollDirekt i en tv-intervju.

Foto: Bildbyrån

En svensk 19-åring i FC Barcelona med dubbla starter i La Liga så här långt. Roony Bardghjis resa från långtidsskadad i FC Köpenhamn till att byta av Lamine Yamal mot Real Sociedad är förstås anmärkningsvärd.

Under onsdagen kom till sist också belöningen från Jon Dahl Tomasson med en plats i det svenska A-landslaget för första gången, detta inför VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Kosovo med samling i Stockholm på måndag.

– Han har förtjänat det. Han har inte spelat jättemycket men ändå gjort två starter för Barcelona. Det här är också en vacker historia, för man ska inte glömma bort att han haft en allvarlig långtidsskada som han kom tillbaka ifrån i FCK, säger Jon Dahl Tomasson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag kunde inte ta ut honom i junisamlingen, även om jag hade älskat att se honom då. Men han gör det bra i Barcelona och han vill verkligen det här, han har mentaliteten för det.

2020 bytte han MFF:s U19 mot FCK:s dito – då var du Malmö FF:s A-lagstränare?

– Och han var ännu yngre då, säger Tomasson och bryter ut i skratt.

– Han var en ung man, men redan då pratade folk om honom.

Som Tomasson är inne på var Bardghji vid FCK-flytten 2020 bara 14 år gammal. Drygt fem år har gått sedan dess och Tomasson älskar Bardghjis inställning att bli den bäste.

– Jag kommer ihåg hans kvaliteter redan då, hans vänsterfot. Han hade en väldigt bra vänster och det har han fortfarande. Men det viktigaste är hans mindset, han vill den bästa. Jag ser fram emot att jobba med honom.