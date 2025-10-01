Bardghji och Törnqvist uttagna i landslagstruppen

Oavgjort mot Slovenien och förlust mot Kosovo.

Nu har Jon Dahl Tomasson tagit ut den trupp som ska försöka att ta sex poäng i den andra VM-kvalsamlingen.

Se hela den blågula truppen här!

Foto: Bildbyrån

Efter två landslagssamlingar med träningsmatcher gick det svenska herrlandslaget in i kvalspelet till VM 2026 i USA, Mexiko och Kanada förra månaden.

Då inledde Sverige sitt kvalspelet med att gästa Slovenien och spela 2-2 innan man följde upp detta med en förlust borta mot Kosovo.

Nu väntar en ny samling där Jon Dahl Tomassons landslag ska ta emot Schweiz på Nationalarenan och därefter välkomna Kosovo till Göteborg.

Under onsdagen tog förbundskapten Jon Dahl Tomasson ut den landslagstrupp som ska spela två raka hemmamatcher i VM-kvalet. Sedan tisdagen står det klart att Robin Olsen inte kommer att delta i den kommande samlingen då han har valt att tacka för sig i den blågula tröjan. Även Sebastian Nanasi missar samlingen på grund av en skada.

Vad gäller debutanter står det klart att Mjällby AIF:s Noel Törnqvist är uttagen i truppen samt Barcelonas Roony Bardghji.

Hela Sveriges landslagstrupp:

Målvakter: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Noel Törnqvist.

Backar: Isak Hien, Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Ken Sema, Carl Starfelt, Daniel Svensson.

Mittfältare/forwards: Alexander Isak, Yasin Ayari, Roony Bardghji, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Niclas Eliasson, Viktor Gyökeres, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Jordan Larsson, Benjamin Nygren, Anton Saletros.