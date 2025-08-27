SOLNA. VM-kvalet närmar sig med stormsteg för det svenska herrlandslaget.

Men när Jon Dahl Tomasson tog ut sin trupp saknades kapten Victor Nilsson Lindelöf, som fortsatt är klubblös.

– Vi har pratat mycket den här sommaren. Jag hoppas han hittar en klubb snart, både han och jag är upprörda kring det här, säger förbundskaptenen på presskonferensen.

Foto: Bildbyrån.

Under onsdagen presterande Jon Dahl Tomasson sin landslagstrupp till VM-kvalmatcherna mot Slovenien och Kosovo i början av september.

Som tidigare kommunicerats missar Dejan Kulusevski på grund av skada, likaså Emil Holm och Carl Starfelt.

Men ett annat namn som saknades var lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, som fortsatt inte hittat någon ny klubb sedan avskedet från Manchester United i samband med säsongsavslutningen.

– Vi har haft en bra kommunikation, vi har pratat mycket den här sommaren. Det är viktigt att han hittar en ny klubb och ännu har han inte gjort det, men det kan också hända saker snabbt i fotboll. Vi båda är upprörda kring det här, säger Tomasson om sin lagkapten.

Då Kulusevski inte heller finns med kommer Isak Hien bära kaptensbindeln i VM-kvalmatcherna i september. Vem som kommer vakta målet har Tomasson bestämt, men han vill inte gå ut med det.

– Först ska jag prata med målvakterna. Alltid spelarna först, sedan får media veta, säger förbundskaptenen med ett leende.

Till skillnad från Lindelöf finns anfallsstjärnan Alexander Isak med i Tomassons trupp, detta trots att Isak befinner sig i en minst sagt prekär situation i Newcastle där han hamnat i kläm efter önskan om att lämna för Liverpool.

– Newcastle kan inte stoppa oss från att ta ut Alex. Jag vet inte vad som händer där, man ska vara försiktig med att dra för snabba slutsatser. Vi vet inte hela bilden, ingen vet hela bilden, säger Tomasson om transfersoppan kring Isak och fortsätter:

– Alex är stark mentalt och väldigt proffsig, men det här ingen perfekt situation.