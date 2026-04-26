Philip Bonde hjälte när VSK bortaslog Brommapojkarna

Philip Bonde tog ledningen redan i den tredje minuten.

Fyra minuter senare hade Oliver Berg kvitterat.

Det sista ordet fick dock VSK-mittbacken, som avgjorde matchen i den andra akten.

Foto: Bildbyrån

Efter en fin start på den allsvenska säsongen hade Västerås SK rest till Stockholm för att gästa Brommapojkarna.

Där skulle matchen få en riktig pangstart då Philip Bonde tog ledningen för VSK redan i den andra minuten, efter assist av Ismet Lushaku.

Fyra minuter senare var det dags för eftermiddagens andra mål. Det kom till genom hemmalagets Oliver Berg som läckert skruvade in 1-1 via ribban och in.

Tråkigt nog tvingades matchen till ett avbrott i den 20:e minuten. Detta till följd av ett sjukdomsfall på bortaläktaren. Efter en stund lämnade spelarna planen och tog sig ner i spelartunneln. En kvart senare kunde domaren åter blåsa igång matchen efter att den sjuka individen förts till sjukhus med ambulanshelikopter.

Efter att den resterande delen av den första halvleken slutade utan mål skulle matchen få ett segermål i den andra halvleken.

Det kom till i den 58:e minuten genom mittbacken Bonde som, precis som vid 1-0-målet, nickade in bollen på passning av Lushaku. Med en kvart kvar att spela hade Oliver Berg chans att även han göra sitt andra mål för kvällen. Däremot stod Elis Jäger pall för straffen vilket blev tungan på vågen.

VSK har nu tagit åtta poäng på fem matcher samtidigt som BP står på fem poäng.