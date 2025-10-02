Robin Olsen har tackat för sig i det svenska herrlandslaget – och ersatts av Noel Törnqvist.

Det senare menar Mjällby AIF:s huvudtränare, Anders Torstensson, var på tiden.

– Jag håller honom som nummer ett denna säsongen – utan att förringa någon annan, säger Maif-tränaren till FotbollDirekt.

Under onsdagen tog förbundskapten Jon Dahl Tomasson ut den trupp som ska VM-kvalspela mot Schweiz och Kosovo den 10:e respektive 13:e oktober.

I den fanns två debutanter, i form av Barcelonas Roony Bardghji och Mjällbys Noel Törnqvist. Den senare har ersatt Robin Olsen som i dagarna valde att avsluta sin landslagskarriär under uppmärksammade former.

Frågar man den allsvenska serieledarens huvudtränare, Anders Torstensson, menar han att det inte spelar någon roll hur Törnqvist fick platsen. Det viktigaste är att han har han gjort sig förtjänt av den.

– Jag tycker att den är väldigt välförtjänt. Backar vi tre år i tiden var han inte i närheten av att vara i diskussionerna, vi tyckte väl att vi var lyckligt lottade över att få med honom i U21. Jag vill passa på att framhäva vår målvaktstränare, Lars Levinsson, som har jobbat helt fantastiskt med honom och de andra målvakterna. Han är en stor del av Noels utveckling, säger Torstensson och förklarar vad Törnqvist har utvecklat de senaste åren:

”Han är en väldigt komplett målvakt”

– Det som har hänt under den tiden är att han verkligen har minimerat sina misstag, både i spelet med fötterna och i att rädda bollar. Han har blivit ruggigt säker i passningsspelet med fötterna och är numera att betrakta som tvåfotad. Han har också blivit mycket modigare i att gå ut och plocka inlägg. I år tycker jag att han har visat match efter match att han är en väldigt komplett målvakt. Det är svårt att säga, det finns flera duktiga målvakter i allsvenskan och det beror på dagsform, men jag håller ändå honom som nummer ett denna säsongen – utan att förringa någon annan.

Han har väl också högst räddningsprocent i serien?

– Ja, exakt. Det finns ju siffror bakom det så det är därför jag kan uttala mig med gott samvete.

Huruvida Noel Törnqvist plats i landslaget är avhängigt Robin Olsens avsked går bara att spekulera om. Det vill inte Anders Torstensson göra.

– Inte en aning. Jag ville inte alls spekulera i det utan det får landslagsledningen uttala sig om. Men jag var väldigt nöjd och tillfreds med att Noel äntligen har fått den chansen han är värd. Nu får han vara med och se och lära, men det är nog så viktigt i den åldern.

Om det inte var Robin Olsens avsked måste det ha varit Anders Torstenssons Facebook-lobbyism?

– Hahaha, ja förmodligen!

Även om Törnqvist inte var uttagen i den senaste landslagssamlingen hade Mjällby AIF en representant i truppen – i form av mittbacken Axel Norén som kallades in till följd av en skada på Gustaf Lagerbielke. När Dahl Tomasson tog ut sin VM-kvaltrupp under onsdagen saknades Maif-mittbackens namn på projektorn ännu en gång.

– Vi får se, det är två av mittbackarna där som i uttagande stund inte är hundra procent fysiskt. Så det finns väl en lucka där kanske, säger Torstens

”Fantastiskt att vi har med spelare i truppen och andra spelare i resonemanget”

Hur stort hade det varit att ha två Mjällby-spelare i herrlandslaget, som dessutom spelar ett VM-kval?

– Vi har ju, två år tillbaka, börjat prata om att bryta barriärer. Vi har ju brutit en sådan med att få med Axel i en skarp A-landslagstrupp och att ha med två hade varit att bryta ännu en barriär. Men… det är ju fantastiskt som det är men det hade varit grädde på moset att få med Axel också. Nu är det inte så och jag ligger inte sömnlös över det. Jag tycker att det är fantastiskt att vi har med spelare i truppen, och dessutom andra spelare i resonemanget.

Vill du säga någonting om vad du tycker om landslagets prestationer i inledningen av VM-kvalet?

– Nej, avslutar Torstensson.