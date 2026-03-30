Varnar för den polska stjärnan: ”Jobbig att möta”

Sebastian Szymański är i toppform inför Polens avgörande möte med Sverige.

Den forna lagkamraten Patrik Wålemark vet vilket hot som väntar.

– Han är jävligt ettrig och slutar aldrig springa, säger Wålemark till FotbollDirekt.

Sebastian Szymański är en stor anledning till att Polen spelar play off-finalen mot Sverige under tisdagskvällen. Den offensiva mittfältaren från Rennes stod för två assist i semifinalen mot Albanien, som Polen vände trots underläge i paus.

En som vet hur det är att bli assisterad av Sebastian Szymański är Patrik Wålemark, numera hemmahörande i polska Lech Poznan. Duon spelade tillsammans i Feyenoord hösten 2022 och deras relationen är stark än idag.

När FotbollDirekt frågar Patrik Wålemark om den polska mittfältaren lyser han upp.

– Vi var skittajta. Vi har snackat lite nu inför matchen också. Han har frågat mycket om Svergie och vad jag tänker om matchen, berättar han.

Szymański spelade sin första match med Feyenoord i augusti 2022, efter att ha anslutit på lån från Dynamo Moskva. Efter en halvtimme hittade polacken Wålemark på vänsterkanten och svensken kunde enkelt placera in bollen i mål.

Därefter var det svårt att hålla isär duon.

– Det gick jävligt snabbt där. Han gjorde assist till mig i sin första match och efter det så blev det vi som hängde ihop för det mesta, säger Wålemark och fortsätter.

– Han är väldigt rolig. Det var första gången som jag hade kontakt med en polack. Men han gjorde ett väldigt bra intryck. Jag hade ju höga förväntningar på gubbarna i Polen sen när jag bestämde mig för att flytta hit, säger Wålemark från sitt hem i Poznan.

Var det han som sålde in den polska ligan till dig?

– Jag kom ihåg att vi satt i hans lägenhet och att han hade alltid polsk fotboll på teven. Jag kollade inte så noga då, men nu när man tänker tillbaka… det kanske var där det började, återger Wålemark.

Wålemark (till vänster) och Szymański (i mitten) blev nederländska mästare 2023. Foto: Bildbyrån

I januari skrev Szymański på för franka Rennes, efter tre lyckade säsonger i Fenerhahce. Under VM-kvalet har han varit en av Polens viktigaste spelare.

Förutom ett plus tre i poängkolumnen har mittfältare skapat 34 målchanser under kvalets gång. Det är lika många som stjärnanfallaren Robert Lewandowski, enligt Stats Perform.

Sverige har med andra ord god anledning att hålla ett öga på 26-åringen.

– Han är jävligt ettrig. Han slutar aldrig springa och har ett jävla tillslag med vänsterfoten. Sen är han är alltid nära i pressen. Jobbig att möta, säger Patrik Wålemark.

Sverige tar emot Polen på hemmaplan under tisdagskvällen. Matchen sparkas igång 20:45.